Раскрыто число планируемых к закупке Индией российских Су-57

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Индия планирует купить у России 140 истребителей Су-57, которые получат семь эскадрилий Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Соответствующие данные раскрывает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание уверяет, что самолеты для комплектования двух эскадрилий будут произведены в России, тогда как остальные истребители планируется выпускать в Индии на предприятии компании Hindustan Aeronautic. Журнал пишет, что заказ Нью-Дели на поставки российских самолетов является срочным.

«По данным местного издания The Print, повышенный интерес Министерства обороны к Су-57 обусловлен недавними оперативными реалиями, поскольку этот самолет считается оптимальным для восполнения существующего пробела в вооружениях», — говорится в публикации.

Отмечается, что индийская сторона недовольна самолетами французского производства Rafale, особенно на фоне его неудач в последнем индийско-пакистанском конфликте, тогда как дальность полета и вооружение Су-57 удовлетворяют требованиям ВВС страны.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что российская сторона направила Индии предложение о поставке и локализации производства истребителей пятого поколения Су-57.

Также в сентябре агентство ANI сообщило, что Россия и Индия на фоне усиливающегося партнерства между Москвой и Нью-Дели изучают возможность вернуться к ранее свернутому совместному проекту создания индийского истребителя пятого поколения.

