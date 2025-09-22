Наука и техника
14:20, 22 сентября 2025Наука и техника

Россия предложила Индии производить Су-57

Россия направила Индии предложение о локализации производства истребителей Су-57
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская сторона направила Индии предложение о поставке и локализации производства в стране истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества, передает ТАСС.

«Москва направила Нью-Дели предложение о поставке и локализации производства в Индии истребителей пятого поколения Су-57», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас Индия рассматривает предложение.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в сентябре агентство ANI сообщило, что Москва и Нью-Дели изучают возможность вернуться к ранее свернутому совместному проекту создания индийского истребителя нового поколения. На начальном этапе Индия может закупить Су-57 и наладить их производство.

В августе генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в ближайшее время иностранный заказчик получит первый истребитель пятого поколения Су-57Э (экспортный).

