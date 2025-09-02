Наука и техника
10:04, 2 сентября 2025Наука и техника

Раскрыты подробности о производстве российских Су-57 в Индии

ANI: Россия изучает возможность запуска производства истребителей Су-57 в Индии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия и Индия на фоне усиливающегося партнерства между Москвой и Нью-Дели изучают возможность вернуться к ранее свернутому совместному проекту создания индийского истребителя пятого поколения. Подробности ведущихся переговоров раскрывает агентство ANI.

По данным агентства, на начальном этапе индийская сторона может закупить российские истребители пятого поколения Су-57, производство которых может быть развернуто на заводе корпорации Hindustan Aeronautics Limited, которая по лицензии уже выпускает самолеты Су-30МКИ.

«Российские ведомства, заинтересованные в этом, проводят исследования, чтобы определить объем инвестиций, необходимых для производства этих самолетов в Индии», — пишет ANI со ссылкой на Министерство обороны Индии, отмечая, что США продолжают продвигать закупки Нью-Дели американских истребителей F-35.

В августе генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что иностранный заказчик получит первый экспортный истребитель пятого поколения Су-57Э в ближайшее время.

В том же месяце польский портал Defence24 заметил, что Западу следует сделать все, чтобы Индия выбрала программу Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), предполагающую создание индийского истребителя пятого поколения, а не приобретение российского Су-57.

