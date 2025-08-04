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14:16, 4 августа 2025Наука и техника

В Польше призвали Запад сделать все для отказа Индии от Су-57

Defence24: Западу следует сделать все, чтобы Индия выбрала AMCA, а не Су-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Западу следует сделать все, чтобы Индия выбрала программу Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), предполагающую создание индийского истребителя пятого поколения, а не приобретение российского самолета Су-57, призывает польский портал Defence24.

Издание прокомментировало отказ Индии от покупки американского истребителя F-35, связанное с нежеланием США делиться чувствительными технологиями, о котором недавно сообщило агентство Blomberg. После этого, согласно Defence24, у Нью-Дели остается два пути — развитие программы AMCA или приобретение российского Су-57.

«Сейчас самый важный вопрос: какой путь выберет Нью-Дели? Выберет ли он заманчивое, но несовершенное российское предложение? Или бросит все ресурсы на еще молодую программу AMCA? Похоже, Запад в широком смысле должен сделать все возможное для достижения последнего», — говорится в публикации.

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Портал отмечает, что Индия может согласиться на отказ от Су-57, если западные страны пригласят ее к участию в разработке боевых самолетов KF-21 Boramae или Global Combat Air Programme (GCAP).

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что давление США на Индию вынудило ее отказаться от американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57, который является единственно доступным для Нью-Дели на мировом рынке боевым самолетом пятого поколения.

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