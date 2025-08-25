«Ростех» рассказал о поставках экспортных Су-57

Чемезов: Первый Су-57Э поставят иностранному заказчику в ближайшее время

Иностранный заказчик получит первый истребитель пятого поколения Су-57Э (экспортный) в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

По его словам, наряду с опережающими отгрузками техники в войска с начала 2025 года российскую технику получили более 15 стран. Всего было заключено около 25 крупных контрактов стоимостью более девяти миллиардов долларов.

«Большинство из них — на самые высокотехнологичные образцы. В списке — БПЛА, самолеты, вертолеты, авиадвигатели, средства ПВО, высокоточное оружие. Идет работа по исполнению контракта на поставку истребителей Су-57Э. Заказчик должен получить первый самолет уже в ближайшее время», — сказал Чемезов.

В мае в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации истребителя Су-57Э российского производства в 2025 году.