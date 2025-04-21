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10:04, 21 апреля 2025Наука и техника

В США рассказали об увеличении числа Су-57 на две единицы

TNI: ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили два усовершенствованных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказывает американский журнал The National Interest (TNI).

Издание обратило внимание на сообщения российских военкоров в мессенджере Telegram, в которых публиковались снимки самолетов с маркировками Red 25 и Red 26. «Считается, что замеченные самолеты, предположительно, относятся к более новым сериям, отличающимся улучшенной авионикой и доработанной конструкцией», — говорится в публикации.

Издание допускает, что в прошлом году Россия произвела от 12 до 20 истребителей пятого поколения.

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В марте изданию «Эксперт» от главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова стало известно, что Су-57 может работать в условиях противодействия американской системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot.

В феврале генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что выпуск истребителей пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Юрия Гагарина (КнААЗ) может покрыть потребности Минобороны России и экспорт.

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