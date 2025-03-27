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11:01, 27 марта 2025Наука и техника

Стало известно о работе Су-57 в условиях противодействия Patriot

Глава «Ростеха» Чемезов: Су-57 может работать в условиях противодействия Patriot
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетМинобороны

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может работать в условиях противодействия американской системы противовоздушной обороны (ПВО) большого радиуса действия Patriot. Об этом изданию «Эксперт» стало известно от главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Истребитель Су-57 на сегодня единственный в мире подтвердил способность работать против современных систем ПВО, включая американский Patriot», — сказал руководитель.

По его словам, другие российские вооружения также продемонстрировали высокую эффективность против западных образцов. В частности, комплексы семейства «Панцирь» показали результативность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой Storm Shadow, Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) и других.

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В феврале генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что выпуск истребителей пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ) может покрыть потребности Минобороны России и экспорт.

В ноябре Чемезов заявил, что Су-57, который выполняет задачи в зоне спецоперации, доказал эффективность в условиях работы Patriot производства США.

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