В ОАК оценили темпы производства Су-57

Гендиректор ОАК Бадеха: Выпуск Су-57 обеспечивает потребности Минобороны России

Выпуск истребителей пятого поколения Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ) может покрыть потребности Минобороны России и экспорт. Темпы производства оценил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха, передает ТАСС.

«Комсомольский-на-Амуре авиазавод, который занимается серийным производством Су-57, вышел на хорошие темпы производства, обеспечивающие растущие потребности Министерства обороны России, а также (...) возможность приобретения самолета для наших [зарубежных] партнеров», — сказал он.

Первый полет Су-57 состоялся в 2010 году, а в 2013-м началось мелкосерийное производство самолетов. Через шесть лет был развернут серийный выпуск истребителей.

Ранее в феврале стало известно, что «Ростех» продвигает Су-57 на экспорт. Этот истребитель считается единственным в мире самолетом пятого поколения, который доказал эффективность в условиях применения современных средств противовоздушной обороны.

В январе глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что производство истребителей Су-57 нарастят за счет расширения производственных мощностей ОАК.