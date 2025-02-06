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04:27, 6 февраля 2025Наука и техника

«Ростех» начал продвигать истребитель Су-57 на экспорт

«Ростех» начал продвигать новейший российский истребитель Су-57 на экспорт
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

«Ростех» продвигает новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 на экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, госкорпорация расширяет производственные мощности, чтобы обеспечить растущий спрос на это воздушное судно.

Отмечается, что Су-57 — это единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны (ПВО) в реальных боевых условиях.

Новый истребитель представят на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India — он пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии «Елаханка».

Ранее стало известно, что первые пассажирские самолеты Ту-214 поставят заказчикам в 2025 году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности России.

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