Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:57, 5 февраля 2025Наука и техника

Первые Ту-214 поставят в 2025 году

Алиханов: Первые пассажирские самолеты Ту-214 поставят заказчикам в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Первые пассажирские самолеты Ту-214 поставят заказчикам в 2025 году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», — сказал министр.

По его словам, сейчас в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.

Материалы по теме:
«А ты вместо бомб смог бы людей возить?» Как в СССР создали сверхзвуковой пассажирский самолет, опередивший «Конкорд»
«А ты вместо бомб смог бы людей возить?»Как в СССР создали сверхзвуковой пассажирский самолет, опередивший «Конкорд»
4 августа 2024
«Не совсем то, что хотелось» Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
«Не совсем то, что хотелось»Как в СССР создали легендарный Ту-95, который мог сбросить на США атомную бомбу
12 июня 2024

В ноябре 2024 года импортозамещенный Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, совершил первый полет. Полет продлился больше часа.

В июне 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Казанский авиационный завод имени Горбунова завершил переоборудование цехов для производства пассажирских самолетов Ту-214. Реализация этой программы позволит увеличить выпуск среднемагистрального самолета Ту-214.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пятеро российских срочников погибли в блиндаже под Белгородом. Что с ними произошло?

      Трамп счел Украину хорошим местом для недвижимости

      Номинацию Борисова на «Оскар» объяснили

      Российский священник устроил объезд с иконой для защиты части атакованного ВСУ региона

      Россияне впервые вошли в пятерку самых активных скупщиков золота

      В МИД Турции раскрыли ожидаемые сроки переговоров по Украине

      Глава МИД Турции оценил идеи Трампа о переселении палестинцев из Газы

      Работавшего в 90-х годах киллера одной из банд осудили на 14 лет

      Нетаньяху подарил Трампу позолоченный пейджер

      Россияне раскрыли размер трат на летний отпуск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше