Первые Ту-214 поставят в 2025 году

Алиханов: Первые пассажирские самолеты Ту-214 поставят заказчикам в 2025 году

Первые пассажирские самолеты Ту-214 поставят заказчикам в 2025 году в объемах, утвержденных комплексной программой развития авиапромышленности России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», — сказал министр.

По его словам, сейчас в разной стадии сертификационных работ находятся семь основных типов самолетов.

В ноябре 2024 года импортозамещенный Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, совершил первый полет. Полет продлился больше часа.

В июне 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что Казанский авиационный завод имени Горбунова завершил переоборудование цехов для производства пассажирских самолетов Ту-214. Реализация этой программы позволит увеличить выпуск среднемагистрального самолета Ту-214.