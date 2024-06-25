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00:17, 25 июня 2024Наука и техника

«Туполев» завершил переоборудование трех цехов для производства Ту-214

«Туполев» завершил техническое перевооружение трех цехов для выпуска Ту-214

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Казанский авиационный завод имени Горбунова завершил переоборудование цехов для увеличения производства пассажирских самолетов Ту-214. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова — филиале АО "Туполев" Объединенной авиастроительной корпорации завершено техническое перевооружение цехов подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы. Реализация этой программы позволит вплотную подойти к кратному увеличению выпуска полностью отечественного среднемагистрального самолета Ту-214 и других изделий компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа по полному импортозамещению на предприятии компании «Туполев» вышла на новый этап. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию девяти производственных объектов, а строительная готовность производства термообработки и покрытий составляет 86 процентов.

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      Даниил Иринин
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