В России показали видео первого полета импортозамещенного Ту-214

ОАК показала видео первого полета импортозамещенного Ту-214

Видео: Telegram-канал ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram-канале показала видео первого полета импортозамещенного российского самолета Ту-214.

«На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими. Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения», — говорится в публикации.

На кадрах запечатлен момент взлета, а также работа механизации крыла и шасси. Воздушное судно пилотировал экипаж АО «Туполев». Были выполнены все необходимые проверки оборудования, летчики доложили, что полетное задание выполнено полностью.

В июне Казанский авиационный завод имени Горбунова завершил переоборудование цехов для увеличения производства пассажирских самолетов Ту-214. Как отметили в госкорпорации «Ростех», программа по полному импортозамещению на предприятии компании «Туполев» вышла на новый этап.