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18:22, 29 января 2025Наука и техника

В России нарастят производство Су-57

Глава «Ростеха» Чемезов: Производство истребителей Су-57 нарастят
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Производство истребителей пятого поколения Су-57 в России нарастят за счет расширения производственных мощностей «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приводятся в Telegram-канале госкорпорации.

«Расширение производственных мощностей ОАК позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков», — сказал он.

Также Чемезов отметил, что за годы производства самолет прошел «огромную эволюцию» и продолжает совершенствоваться.

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В декабре 2024 года стало известно, что ОАК передала Минобороны России партию истребителей Су-57 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В том же месяце американское издание Military Watch Magazine писало, что новые двигатели с плоским соплом, которые могут получить российские истребители пятого поколения Су-57, снизят заметность самолета.

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