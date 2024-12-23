Российские войска получили новые Су-57 и Су-34

«Ростех» передал армии РФ истребители Су-57 и бомбардировщики Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации «Ростех» направила для Минобороны РФ партию новых самолетов Су-57 и Су-34. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

«Переданные сегодня самолеты Су-57 и Су-34 скоро займут свое место в строю», — отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он назвал истребитель Су-57 «королем неба», который является «совершенной машиной в линейке оперативно-тактических самолетов». Также он отметил, что Су-34 ценится летчиками за высокие тактико-технические и боевые характеристики.

Описывая Су-57, Чемезов назвал его единственным в мире авиационным комплексом, который доказал право называться истребителем пятого поколения. «Малая заметность позволяет ему уничтожать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО», — подчеркнул глава «Ростеха».

В свою очередь, Су-34 предназначен для уничтожения объектов инфраструктуры, расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования и защищенных средствами ПВО. Также его можно применять в разведке.