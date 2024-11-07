В «Ростехе» рассказали о работе Су-57 в условиях противодействия ЗРК Patriot

Чемезов: Су-57 доказал эффективность в условиях противодействия ЗРК Patriot

Истребитель пятого поколения Су-57, который выполняет задачи в зоне спецоперации, доказал эффективность в условиях работы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot производства США. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS», — сказал он.

Чемезов добавил, что Су-57 успешно выполняет боевые задачи и может применять современные средства поражения, включая малозаметные ракеты класса «воздух — земля» Х-69.

Ранее в ноябре в сети появилось первое фото, демонстрирующее изнутри отсек российского истребителя пятого поколения Су-57 для ракет малой дальности. В полости крыла размещают новые ракеты класса «воздух — воздух» Р-74 (РВВ-МД).

В июле гендиректор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» Сергей Богатиков сообщил, что ракета Х-69 позволяет истребителям фронтовой авиации наносить удары на оперативную глубину, не заходя в зону действия систем противовоздушной обороны противника.