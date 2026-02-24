Реклама

Наука и техника
02:21, 24 февраля 2026Наука и техника

В США Т-95 сочли «лучшим российским танком, которого никогда не было»

19FortyFive: Российский танк Т-95 стал бы настоящим монстром
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский танк Т-95 — Объект 195 — со 152-миллиметровой пушкой мог бы стать настоящим монстром, обогнав в 2000-х годах по своим тактико-техническим характеристикам западную военную технику, считает обозреватель американского журнала 19fortyfive Стив Балестриери.

«Разработанный с учетом возможности установки массивного 152-миллиметрового гладкоствольного орудия, способного запускать управляемые ракеты, он обещал непревзойденную огневую мощь», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что концепция танка, разработка которого была отменена к концу 2010-х, предполагала установку пушки в необитаемой башне, изолированной от экипажа, а также использование революционной активной защиты «Дрозд-2» и модульной композитной брони.

Обозреватель пишет, что Т-14 «Армата» унаследовал элементы Т-96, однако последний благодаря 152-миллиметровой пушке остается настоящим российским «бумажным тигром». «Т-95 был лучшим российским танком, которого никогда не было», — заключает автор.

В декабре западный журнал Military Watch Magazine заметил, что российский танк Т-95 был опаснее, чем впоследствии созданная на его основе Т-14 «Армата».

В том же месяце Telegram-канал gustiiz-3D опубликовал серию постов с основанными на подлинном альбоме чертежей детальными рендерами первого образца российского танка «Объект 195», также известного как Т-95, проект которого был закрыт Минобороны России в 2008 году.

