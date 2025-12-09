На Западе испугались российского Т-95

MWM: Танк Т-95 был опаснее, чем созданная на его основе Т-14 «Армата»

Российский танк Т-95 был опаснее, чем впоследствии созданная на его основе Т-14 «Армата», написал западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отметило, что Т-95 («Объект 195») был самой крупной советской танковой программой после создания Т-64 в 1964 году, опередившей западные боевые машины на 15-20 лет. Тем не менее, как отмечает журнал, с появлением танков Leopard 2 и M1A1 Abrams в СССР возникла необходимость в сокращении разрыва с Западом, поскольку советские решения Т-72 и Т-80 оказались значительно менее эффективными. По этой причине появилась программа «Объект 195», целью которой было создание в конце 1990-х — начале 2000-х конкурентоспособного танка.

MWM напоминает, что Т-95 должен был получить 152-миллиметровую пушку, которая бы обеспечила ему огромное преимущество в пробивной способности. «Если Т-64 стал пионером в области защиты экипажа и автоматизации, то его преемник следующего поколения, как предполагалось, также стал бы мировым лидером в установлении новых стандартов, с уровнем броневой защиты, как сообщается, 1000 миллиметров от бронебойных подкалиберных снарядов и 1500 миллиметров от кумулятивных снарядов», — говорится в публикации.

Также Т-95 стал бы первым в мире танком с экипажем, изолированным в бронированном модуле, и с возможностью дистанционного управления боевой башней и пушкой.

MWM пишет, что проект Т-95 был доведен до стадии прототипа, однако его полной реализации помешал распад СССР. Вместо него Россия представила Т-14 «Армату», представляющую собой упрощенный вариант Объекта 195.

Ранее Telegram-канал gustiiz-3D опубликовал серию постов с основанными на подлинном альбоме чертежей детальными рендерами первого образца российского танка «Объект 195», также известного как Т-95, проект которого был закрыт Минобороны России в 2008 году.