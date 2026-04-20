Пугачеву призвали лишить всех выплат в России

Глава ФПБК Бородин предложил заморозить российские активы певицы Аллы Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил провести проверку и заморозить российские активы уехавшей из страны после начала специальной военной операции (СВО) Аллы Пугачевой. Об этом он сообщил в интервью порталу «Абзац».

Активист назвал недопустимым то, что артистка, проживающая на Кипре, сохраняет на территории РФ крупную подушку безопасности.

«Мы напишем обращение в Росфинмониторинг и прокуратуру, чтобы они проверили, где эти деньги, как они расходуются, уходили они из страны или нет. Откуда и после чего деньги попали на счета», — сообщил Бородин.

Ранее сообщалось, что покинувшая РФ певица Алла Пугачева с начала специальной военной операции хранит более 120 миллионов рублей на счетах в российских банках. По данным источника, с 2022 года исполнительница пополнила банковские счета на 119 миллионов рублей.