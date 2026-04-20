Стало известно о многомиллионных счетах Пугачевой в России

Shot: Пугачева хранит на счетах в России более 120 миллионов рублей

Покинувшая РФ певица Алла Пугачева хранит более 120 миллионов рублей на счетах в российских банках с начала специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, с 2022 года исполнительница пополнила банковские счета на 119 миллионов рублей. За несколько лет сумма выросла на 11,5 миллиона благодаря процентам по вкладам.

Известно, что Пугачева продолжает зарабатывать в России на авторских отчислениях за свои хиты. Кроме того, она получает пенсию и надбавку за звание народной артистки СССР.

В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль, после чего столкнулась с волной критики в социальных сетях. В ноябре 2023-го она ненадолго возвращалась в Россию, записала три песни для личного использования и затем вновь покинула страну.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что любит Пугачеву и считает ее легендой, которая многое сделала для русских людей. По ее мнению, россияне тепло приняли бы певицу, если бы она решила вернуться.