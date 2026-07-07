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14:58, 7 июля 2026Экономика

Компании из одной европейской страны обогатились на перевозках российской нефти

FT: Греческие судовладельцы заработали не менее $3,8 млрд на перевозках российской нефти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: OVKNHR / Shutterstock / Fotodom

За последние три года греческие судовладельцы существенно обогатились на перевозках российской нефти вопреки усилиям властей Евросоюза (ЕС) по прекращению такого рода поставок. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные подсчеты.

Лидером оказалась компания Dynacom Tankers миллиардера Джорджа Прокопиу. Ей удалось заработать на перевозках российского сырья в общей сложности 915 миллионов долларов.

Ближайшие конкуренты значительно отстали. На второй строчке рейтинга расположилась Olympic Shipping (404 миллиона долларов), входящая в структуру Onassis Group. Третье и четвертое место поделили между собой афинские Stealth Maritime и Polembros Shipping (по 200 миллионов долларов).

Расчеты велись с учетом данных о загрузке танкеров и цене нефти, которую удалось установить не для всех танкерных партий. Итоговый совокупный заработок греческих перевозчиков, отмечается в материале, может оказаться гораздо больше.

Греция неоднократно выступала против полного бойкота предоставления услуг по транспортировке нефти из России. Подобная позиция европейской страны, поясняют эксперты, обусловлена выгодой, которую получают местные логистические компании. В мае 2026 года на них приходилось 15 процентов всех поставок нефти из России. Танкерный фрахт стоил в среднем на 30-40 процентов дороже, чем при перевозках неподсанкционного сырья. Закрытие такого канала, отметили аналитики, лишило бы греческих перевозчиков значительного заработка.

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