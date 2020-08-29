В Китае пес заметил голодную кошку и поделился с ней булочкой

В сеть попали кадры, на которых пес приносит булочку бездомной голодной кошке. Видео поделилась жительница Китая, которая является хозяйкой питомца. На случай обратило внимание издание Life.

Очевидцем трогательного момента стала девушка из китайской провинции Шаньдун. Она рассказала, что ее пес по кличке Пудинг лаял, и когда она вышла посмотреть, что происходит, то увидела, что ее питомец несет булочку со свининой из своей будки, затем кладет ее на землю перед бездомной кошкой, которая сидела на лестнице неподалеку и явно была голодна.

Девушка отметила, что изначально кошка испугалась и не спустилась по ступеням, тогда Пудинг немного отступил и держался на расстоянии, позволяя ей приблизиться.

«Я думала, он собирается использовать булочку как приманку, чтобы поймать кошку или подраться с ней. И даже представить не могла, что произойдет дальше. Пудинг отдал еду, отошел и держался поодаль, чтобы кошка не боялась», — поделилась эмоциями хозяйка Пудинга.

В итоге кошка смогла забрать булочку и убежала. «Я была очень тронута этим моментом, потому что наша собака — сторожевая собака и обычно очень бережно относится к своей еде», — рассказала девушка.