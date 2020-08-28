Впервые найдена гигантская грифовая черепаха весом 45 килограммов

Защитники дикой природы американского штата Флорида впервые нашли в реке гигантскую грифовую черепаху весом 45 килограммов. На это обратила внимание газета Daily Mail.

На прошлой неделе биологи с помощью департамента рыбных ресурсов и дикой природы Флориды поймали трех грифовых черепах недавно выявленного подвида Macrochelys suwanniensis, обитающего в реке Суванни, юг США. В расставленные вдоль водоема ловушки попал самец весом 45 килограммов, его сородич, оказавшийся на 16 килограммов легче, и 20-килограммовая самка.

Специалисты изучают этот вид с 2014 года. По их оценкам, пойманным особям от 40 до 80 лет. После того как черепах сфотографировали и измерили, их отпустили обратно в реку.

Ранее в английском городе Сканторп, графство Линкольншир, четырехлетний мальчик выловил с отцом каймановую черепаху, которая три года терроризировала местных рыб. Три года рыбаки терялись в догадках, почему у пойманных в озере рыб повреждены хвосты.