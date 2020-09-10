Полиция со второго раза завела дело на евшую «полезное» собачье мясо россиянку

Полиция со второго раза возбудила уголовное дело против жительницы села Зеленая Дубрава Алтайского края, которая убивала собак во дворе своего дома и ела собачье мясо, сообщает агентство «Банфакс» со ссылкой на источники. В пресс-службе краевого управления МВД от комментариев отказались.

Агентство отмечает, что ранее россиянка показывала журналистам свой наполненный едой холодильник. Она признавалась, что не считает свои пищевые привычки неправильными, и говорила о некой пользе такого мяса при туберкулезе. При этом есть ли у нее эта болезнь, она не знала. Женщина также говорила о своих любимых рецептах приготовления собак и особо выделила шашлык. По ее словам, в пищу она не употребляла чужих животных, а только своих домашних.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов ранее потребовал от прокуратуры провести проверку по факту отказа в возбуждении дела против женщины, которая питалась собаками якобы из-за бедности. Так парламентарий отреагировал на публикацию помощницы депутата горсовета Рубцовска Надежды Дрюпиной. В своем Facebook она написала, что жители села сняли на видео, как соседка убивала зверя молотком и разделывала ножом еще живое животное. Селяне обратились в полицию, но там отказались возбуждать дело о жестоком обращении с животными. Дрюпина отмечала, что участковый в разговоре с жителями якобы сообщил, что россиянка питается собаками, потому что «это для нее средство выживания». После появления новости управления МВД по Алтайскому краю назначило проверку.