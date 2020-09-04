В Госдуме проверят информацию о съевшей собаку из-за бедности россиянке

В Госдуме потребуют от прокуратуры провести проверку по факту отказала полиции возбуждать дело на россиянку из села Зеленая Дубрава, которая съела собаку якобы из-за бедности. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его мнению, тяжелое материальное положение не оправдывает поступок женщины — жестокое убийство животного считается преступлением вне зависимости от причины и мотива. «Вы представьте, а если появится человек, который скажет "я убиваю и ем людей, потому что мне нечего есть". Это что, освобождает от ответственности?» — сказал депутат.

Он отметил, что много вопросов к работе властей и полицейских. Например, как чиновники допустили, что местная жительница дошла до такого отчаяния, выплачивалась ли ей пенсия или какие-то соцвыплаты, почему этого катастрофически не хватало, а также по какой причине правоохранительные органы не реагируют на преступления.

Ранее помощница депутата горсовета Рубцовска Надежда Дрюпина сообщила в своем Facebook, что в группе «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска» в «Одноклассниках» пользователи выложили видео, на котором показано, как женщина в селе Зеленая Дубрава убивает молотком собаку и разделывает ее ножом. «Соседи, дети вынуждены это видеть и слышать постоянно», — написала Дрюпина.

По ее словам, местные жители обратились в полицию по факту жестокого обращения с псом, но в возбуждении дела было отказано. В МВД пояснили, что россиянка питается собаками, потому что «это для нее средство выживания».