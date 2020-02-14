Россиянина приговорили почти к четырем годам тюрьмы за смерть собаки

Мировой суд Хабаровского района приговорил к трем годам и девяти месяцам общего режима жителя села Некрасовка, который до смерти избил собаку своего родственника, сообщается на сайте управления МВД по Хабаровскому краю.

Россиянина задержали по заявлению другого жителя села, который потребовал найти человека, чьи собаки загрызли его породистого щенка. Свой материальный ущерб заявитель оценил в 40 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что 48-летний мужчина гулял с двумя овчарками своих родственников и отпустил их с привязи без намордников. Одна из собак оказалась без присмотра и напала на щенка, которого хозяин оставил у магазина на время покупок. Узнав о случившемся, обвиняемый избил пса так, что от полученных травм он скончался.

Помимо уголовного дела, на мужчину составили административный протокол за ненадлежащий выгул собак. Суд признал его виновным по части 1 статьи 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В публикации не уточняется, судили его за смерть одного животного или двух.

Ранее в Челябинской области местный житель украл из ветклиники собаку, убил и съел ее. Возбуждены два уголовных дела — о краже и жестоком обращении с животным с применением садистских методов, повлекшем его гибель.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!