Россияне съели собаку и живьем закопали ее щенков

Суд в Саратовской области вынес приговор двум местным жителям Краснокутского района, которые убили и съели собаку, а ее щенков закопали живьем, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, 11 мая 2019 года мужчины заманили на заброшенный дачный участок бездомную собаку, которая проживала в одном из дворов поселка Загородный. Там они убили ее, а шестерых живых щенят закопали. Четверо из них погибли, двоих удалось спасти местным жителям, которые присматривали за собачьим семейством и обнаружили пропажу животных.

Убитую собаку живодеры расчленили и частично съели, писала «Комсомольская правда». Останки россияне решили закопать вместе с детенышами.

В соцсетях местные жители писали, что отвести самку к месту гибели удалось, взяв на руки ее щенят. «Собака пошла, доверяя людям», — написал один из комментаторов.

Мужчин обвинили по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными группой лиц, группой лиц по предварительному сговору»). Одного приговорили к одному году строгого режима. У второго на иждивении находятся трое детей, ему назначили один год исправительных работ с удержанием пяти процентов ежемесячного заработка в доход государства.

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