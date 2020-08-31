Россиянин жестоко избил ногами собаку в лифте и попал на видео

Житель Екатеринбурга жестоко избил ногами собаку в лифте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликовало издание «Подъем».

На кадрах видно, как россиянин пинком забрасывает собаку в лифт и затем избивает ногами. Ехавшая вместе с ним женщина расплакалась и попыталась спасти животное, взяв на руки. Мужчина пытался выхватить собаку.

Заявление в полицию подали соседи. Они попросили съемки с камер из лифта, чтобы узнать, кто оставил экскременты в лифте. «Но, когда увидели, что произошло, ужаснулись и вызвали полицию», — цитирует местного жителя E1.RU.

Издание также приводит слова мужчины, которые он произнес при входе в подъезд. «Пошла домой, я тебе дома устрою, тварина», — говорит, предположительно, хозяин собаки.

Избивавшего животное мужчину доставили в отдел полиции. Собака находится в ветеринарной клинике.