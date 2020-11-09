Россиянин съел чужую собаку для лечения туберкулеза

Житель Бурятии задержан по подозрению в краже чужой собаки. Мужчина признался, что съел ее, чтобы вылечиться от туберкулеза, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Владелец животного обратился в полицию 8 ноября. Он рассказал, что пошел за покупками, взял с собой свою немецкую овчарку и привязал ее на входе в продуктовый магазин. Позже собака исчезла. По словам хозяина, ее украл неизвестный.

По горячим следам полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний россиянин. Правоохранители изъяли у него останки пропавшего зверя. Задержанный уточнил, что забрать и разделать чужую собаку ему помог товарищ. Они посчитали, что собачье мясо поможет в лечении болезни.

Имущественный ущерб оценен в 15 тысяч рублей. Против горожанина заведено дело о краже (часть 2 статьи 158 УК).

Ранее пожилая жительница Алтайского края стала фигуранткой уголовного дела из-за употребления в пищу «полезного» мяса собак. Женщина убивала животных во дворе своего дома. Она рассказала журналистам о пользе такого мяса при туберкулезе, об этом пенсионерка узнала от «корейских целителей». По ее словам, больше всего ей нравился шашлык.