Стало известно о запрете домашних собак в Северной Корее и продаже их на мясо

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын запретил содержать домашних собак, так как они якобы являются ярким символом капитализма. На появившуюся в южнокорейской газете «Чосон ильбо» еще 12 августа информацию обратило внимание издание The Daily Mail.

Отмечается, что упомянутые животные представляют «буржуазную идеологию упадка». Сообщается, что Ким Чен Ын объявил всех владельцев собак вне закона.

Предположительно, реальной причиной такого распоряжения могли стать проблемы с продовольствием в стране. Источникам стало известно, что у хозяев уже якобы начали насильно отнимать питомцев для передачи в зоопарки или продажи в рестораны собачьего мяса.

Ранее сообщалось, что международное подразделение Общества защиты животных США Humane Society International спасло около 70 собак от съедения в Южной Корее. Представители благотворительной организации убедили мясную ферму прекратить изготавливать и продавать собачье мясо.

Источники из Сеула неоднократно ошибались насчет реальной ситуации в КНДР. Так, 31 мая «Чосон ильбо» сообщила о казни спецпредставителя Государственного совета КНДР по делам США Кима Хек Чхоля после неудачных переговоров лидера республики Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По информации издания, тогда же к каторге приговорили первого заместителя северокорейского лидера Кима Ен Чхоля, однако он затем, согласно информации ЦТАК, появился на публике вместе с руководителем страны. Подобные случаи происходили и в 2015 году.

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