В Южной Корее закроют крупный рынок собачьего мяса

Один из крупнейших в стране рынок собачьего мяса Гупо в южнокорейском городе Пусан закроют. Об этом сообщает Daily Mail.

На рынке продавали охлажденное собачье мясо, а также содержали живых собак в клетках для их последующего заказа. Местные власти достигли соглашения со всеми 19 продавцами и возведут на этом месте парк. По информации Kobiz Media, рынок прекратит свою работу 12 июля.

«Это последний шаг на пути к все более непопулярной торговле собачьим мясом, и мы надеемся, что в будущем это приведет к дальнейшим закрытиям», — отреагировали на решение корейские защитники собак.

Отмечается, что закрытие данного рынка является одним в серии официальной кампании по закрытию аналогичных торговых точек. Всего около двух миллионов собак в год разводят на собачьих мясных фермах по всей Южной Корее — единственной стране, где их специально выращивают для потребления человеком.

В ноябре 2018 года в Южной Корее закрылась крупнейшая ферма по производству собачьего мяса.

Опрос, проведенный в 2017 году, показал, что 70 процентов южнокорейцев не едят мясо собак, но только около 40 процентов считают, что такая практика должна быть законодательно запрещена.

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