23:52, 25 января 2026

Верховный лидер Ирана укрылся в бункере в ожидании удара США

Александра Синицына
Фото: Office of the Iranian Supreme Le / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи укрылся в подземном бункере, который состоит из нескольких тунелей, в Тегеране. Он принял такое решение на фоне предупреждений от высокопоставленных представителей служб безопасности и армии о возросших рисках удара по стране со стороны США, передает The Jerusalem Post (JP).

В это время Масуд Хаменеи, который является третьим сыном аятоллы, выполняет повседневные обязанности верховного лидера и служит основным каналом связи с исполнительной властью, такие данные приводит иранская оппозиция.

В Иране ожидают американского удара с тех пор, как президент США Дональд Трамп направил армаду в воды, прилегающие к стране. «На всякий случай… Я бы предпочел, чтобы вообще ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними следим», — подчеркнул глава Белого дома.

