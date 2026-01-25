Верховный лидер Ирана укрылся в бункере в ожидании удара США

JP: Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи укрылся в бункере в ожидании удара США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи укрылся в подземном бункере, который состоит из нескольких тунелей, в Тегеране. Он принял такое решение на фоне предупреждений от высокопоставленных представителей служб безопасности и армии о возросших рисках удара по стране со стороны США, передает The Jerusalem Post (JP).

В это время Масуд Хаменеи, который является третьим сыном аятоллы, выполняет повседневные обязанности верховного лидера и служит основным каналом связи с исполнительной властью, такие данные приводит иранская оппозиция.

В Иране ожидают американского удара с тех пор, как президент США Дональд Трамп направил армаду в воды, прилегающие к стране. «На всякий случай… Я бы предпочел, чтобы вообще ничего не произошло, но мы очень внимательно за ними следим», — подчеркнул глава Белого дома.