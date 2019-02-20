Арабский клуб помечтал об игре в КХЛ с Овечкиным и Малкиным

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Глава Эмиратской хоккейной лиги (EHL), российский предприниматель Владимир Бурдун допустил появление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) команды из ОАЭ. Его слова передает «Р-Спорт».

Функционер заявил о том, что в Дубае может появиться аналог американского клуба «Вегас Голден Найтс». «Договоримся с КХЛ — точно соберем команду из бывших звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и она быстро даст результат», — считает Бурдун. Он отметил, что следит за выступлениями российских форвардов Александра Овечкина и Евгения Малкина. «Мы готовы с ними поговорить, обсудить детали контрактов. Как и с канадцами», — подчеркнул он.

Бурдун также отметил, что к нему обращаются хоккеисты из клубов КХЛ, готовые переехать в Дубай в том случае, если хоккей в ОАЭ начнет прогрессировать. По его словам, игроков можно привлечь высоким уровнем жизни и низкими налогами.

«Вегас Голден Найтс» — хоккейный клуб из Лас-Вегаса. Команда выступает в НХЛ с сезона-2017/2018 и сразу же дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вашингтон Кэпиталс».

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