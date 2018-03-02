Несуществующий хоккейный клуб продал 25 тысяч абонементов за день

Официально не существующий клуб из Сиэтла (штат Вашингтон), планирующий выступление в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), провел тестовую продажу абонементов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

За 12 минут со старта продаж клуб принял 10 тысяч заявок. Всего за день удалось реализовать 25 тысяч абонементов.

13 февраля в НХЛ поступила официальная заявка от клуба из Сиэтла. В случае, если ее одобрят, пока безымянный клуб начнет выступление с сезона 2020-2022.

НХЛ — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады, образована в 1917 году. На данный момент в нее входит 31 клуб. В 2016 году к лиге присоединилась команда из Лас-Вегаса — «Вегас Голден Найтс».

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