Легкоатлетка Сидорова обошла Исинбаеву по количеству побед на чемпионатах России

Действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка, представляющая на внутренних соревнованиях Москву и Чувашию, взяла высоту 4,70 метра. Для россиянки это четвертое золото на первенствах страны. По этому показателю она обошла двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву. В активе прыгуньи с шестом — три первых места на чемпионатах России.

Чемпионат России по легкой атлетике 2020 года стартовал в Челябинске во вторник, 8 сентября. Изначально турнир должен был пройти летом в Чебоксарах, но соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса.

29-летняя Сидорова завоевала золото на чемпионате мира 2019 года в Дохе. Также в ее активе победа на чемпионате Европы-2014 и два первых места на первенстве планеты в помещениях.