Депутат показала еду в столовой Госдумы на видео

Бывший мэр Якутска и депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева продемонстрировала еду в буфете Государственной Думы на видео и вызвала споры в соцсетях. Соответствующий ролик появился в ее Instagram.

На размещенных в сети кадрах Авксентьева показала ассортимент блюд, представленный в столовой Госдумы, в частности отварные сосиски стоимостью 72 рубля, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырники из творога за 88 рублей, отварной рис за 33 рубля и так далее. Помимо этого, на витрине расположены несколько видов гарниров, рыбы и салатов, а также разная выпечка и десерты.

Некоторые подписчики Авксентьевой сочли цены на еду чересчур низкими. «Цены дешевые, по сравнению с зарплатой депутатов», «Но очень недорого!», «Ого, так дешево», «Демократичные цены», «А что там за 72 рубля? Таких цен нет уже нигде, пожалуй, последние лет 10», «Нормально, недорого», — писали они.

Однако другие высказалась по поводы слишком высокой стоимости пищи. «Не так уж и дешево!», «Что-то цены не очень низкие», «Да, а цены то и тут выросли», «Недешево», «Подорожало», «Булочка с ягодой 138 рублей. Охренеть», — высказывались юзеры.

В марте российский депутат Юлия Романчева объявила о распродаже своей одежды люксовых брендов на миллионы рублей. Женщина решила распродать свои вещи, обувь и аксессуары различных известных марок, таких как Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino и Burberry. Для этого она создала отдельную страницу в соцсети, на которой опубликовала снимки товаров.