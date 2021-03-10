Российский депутат объявила о распродаже своей люксовой одежды на миллионы

Российский депутат объявила о распродаже своей одежды люксовых брендов на миллионы рублей. Информация появилась на ее странице в Instagram.

Россиянка Юлия Романчева, которая является депутатом городского Совета Уфы, решила распродать свои вещи, обувь и аксессуары различных известных марок, таких как Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino и Burberry. Для этого она создала отдельную страницу в соцсети, на которой опубликовала снимки товаров.

Так, например, наряд бренда Donnavventura, состоящий из куртки, ветровки, шарфа, сапог, сумки и ремня, обойдется покупателям в 130 тысяч рублей. При этом цена кроссовок Dolce & Gabbana составила 29 тысяч рублей, а вечернего платья Salvatore Ferragamo — 150 тысяч рублей. Общая стоимость товаров превышает миллион рублей.

По словам Романчевой, все вырученные деньги будут отправлены на благотворительность. На ее магазин в Instagram подписаны почти 20 тысяч человек.

В январе 2020 года историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил наряды чиновниц, которые пришли дарить блокадникам «батоны» в меховых шубах. Васильев считает, что женщинам следовало одеться скромнее, поскольку приходить в дорогих шубах к людям, находящимся в затруднительном финансовом положении, нетактично.