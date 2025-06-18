В первый день ПМЭФ президент Путин собрал совещание по экономическим вопросам

В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что президент поучаствует в работе форума в рамках своей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Сам глава государства уже отметил, что в ходе пленарного заседания ПМЭФ получат развитие темы, которые будут обсуждаться в ходе совещания.

Ранее сообщалось о графике работы Путина на Петербургском международном экономическом форуме, который, как сообщили организаторы, будет насыщенным. В Кремле заявили, что повестка президента на ПМЭФ окажется очень напряженной. Запланировано, что глава государства выступит на форуме в пятницу, 20 июня.