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17:30, 18 июня 2025Экономика

Путин собрал совещание по экономическим вопросам

В первый день ПМЭФ президент Путин собрал совещание по экономическим вопросам
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Демьянчук / POOL / РИА Новости

В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин собрал совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что президент поучаствует в работе форума в рамках своей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Сам глава государства уже отметил, что в ходе пленарного заседания ПМЭФ получат развитие темы, которые будут обсуждаться в ходе совещания.

Ранее сообщалось о графике работы Путина на Петербургском международном экономическом форуме, который, как сообщили организаторы, будет насыщенным. В Кремле заявили, что повестка президента на ПМЭФ окажется очень напряженной. Запланировано, что глава государства выступит на форуме в пятницу, 20 июня.

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