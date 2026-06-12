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15:17, 12 июня 2026Культура

Путин вручил государственную премию Кончаловскому

Путин вручил государственную премию в области литературы и искусства Кончаловскому
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил режиссеру Андрею Кончаловскому государственную премию за 2025 год в области литературы и искусства. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в различных областях традиционно проходит в День России в Большом Кремлевском дворце.

Кончаловскому присудили премию за вклад в развитие отечественной и мировой литературы. Режиссер работал над десятками художественных фильмов, а также сериалов, документальных лент и театральных постановок.

Ранее президент Путин сообщил, что Кончаловский открывает миру ценности и характер культуры России.

Также в ходе награждения президент отметил, что День России встречают с гордостью за трудовые и боевые свершения предков.

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