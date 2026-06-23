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14:29, 23 июня 2026Россия

Путин напомнил о восьмилетних попытках договориться перед началом СВО

Путин заявил, что Россия восемь лет терпела и пыталась договориться
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия восемь лет терпела и пыталась договориться, но затем была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также напомнил, что Россию провоцировали во все времена. По его словам, когда Москва начинала защищать свои интересы, другие страны обвиняли ее в агрессии.

Ранее Путин во время встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета, а также ФСИН заявил, что Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы

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