Путин заявил о готовности оперативно ответить на любые угрозы

Путин: Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы

Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства сделал заявление во время встречи с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета, а также ФСИН.

«Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — сказал президент.

Ранее стало известно, что Путин пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.