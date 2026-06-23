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13:44, 23 июня 2026Россия

Путин заявил о готовности оперативно ответить на любые угрозы

Путин: Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Россия готова оперативно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства сделал заявление во время встречи с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета, а также ФСИН.

«Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — сказал президент.

Ранее стало известно, что Путин пообщался с министром обороны Андреем Белоусовым на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.

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