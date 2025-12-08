В России одобрили прием на работу матерей без испытательного срока

Кабмин одобрил найм на работу женщин с детьми до 3 лет без испытательного срока

Правительство России выступило за законопроект о трудоустройстве матерей с детьми до трех лет. Согласно нему, женщинам с малолетними детьми в этой возрастной категории больше не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу, передает ТАСС.

Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ. На сегодняшний день данная льгота действует для матерей с детьми до 1,5 года. Разработанный документ позволит ее расширить.

Инициативу подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Как уточняется в пояснительной записке, для матери воспитание ребенка до трех лет является периодом чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности, особенно когда речь идет о завершении декрета.

«Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации», — отметил парламентарий.

По его словам, такая ситуация не только ущемляет женские трудовые права, но и «может провоцировать скрытые формы дискриминации», когда работодатель решает отказать в трудоустройстве, не называя при этом причин.

Закон должен вступить в силу с даты его официального опубликования.

Ранее экономист Алексей Зубец призвал выплачивать многодетным матерям в России по 200 тысяч рублей в месяц. По его мнению, мера поможет демографическому росту, а таких пособий хватит, чтобы женщины могли не ходить на работу.