15:37, 2 сентября 2025Экономика

В России предложили выплачивать многодетным матерям по 200 тысяч рублей в месяц

Экономист Зубец призвал для роста демографии платить матерям 200 тысяч в месяц
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

В России ради демографического роста нужно начать выплачивать матерям пособия таких размеров, которых «будет достаточно, чтобы женщина не ходила на работу». Предложение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» озвучил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

По его словам, такой «точки перелома», несмотря на рост выплат в стране, еще не достигли.

«По уровню нагрузки четверо детей — это полный рабочий день, еще и с переработками, а еще ночная смена, когда ребенок болеет. И одновременно с этим женщина не может ходить на работу, это нужно понять», — заявил Зубец. Чтобы «началась какая-то демографическая динамика» на такую семью потребуется выдача не менее 200 тысяч рублей в месяц, считает экономист.

Ранее Зубец предлагал ввести для россиян старше 35 лет налог за бездетность, а также комментировал возможность повышение возраста молодежи до 44 лет.

