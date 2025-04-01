Экономист назвал условие для увеличения возраста молодежи до 44 лет в России

Зубец: Увеличение возраста молодежи возможно при продолжительности жизни 85 лет

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец не увидел необходимости в увеличении возраста молодежи до 44 лет и назвал условие для установления этого показателя. По его мнению, это возможно при продолжительности жизни минимум 85 лет, передает радиостанция «Говорит Москва».

Экономист подчеркнул, что установление нового возрастного порога для молодежи не соответствует реалиям России, где средняя продолжительность жизни равна 73 годам и оценивается ниже, чем в Европе или Японии. Он также назвал 40 лет возрастом зрелости, но не молодости.

«К 40 годам формируется внятная картина мира в головах людей. Говорить о молодости не стоит. 30-35 лет — это нормально, как порог молодости. Наверно, для развитых стран отнесение старости на более поздние сроки — это хорошо и понятно, но России до этого еще надо дожить», — заключил Зубец.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал решение Всемирной организации здравоохранения повысить возраст молодежи до 44 лет, отметив, что многие страны уже приняли аналогичные стандарты. На сегодня в России под определение молодежи попадают россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

