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11:43, 31 марта 2025Россия

В России поддержали увеличение возраста молодежи до 44 лет

Глава Минздрава России Мурашко поддержал увеличение возраста молодежи до 44 лет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Минздрава России Михаил Мурашко поддержал увеличение возраста российской молодежи до 44 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, он считает упомянутое решение Всемирной организации здравоохранения рациональным. Также Мурашко подчеркнул, что многие страны уже приняли аналогичные стандарты.

Согласно действующему законодательству, под определение молодежи попадают россияне в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что чрезмерная забота и отсутствие моральных ориентиров приводят к тому, что молодежь скатывается в пороки — наркоманию, распущенность, психические расстройства, а в конечном итоге — к самоуничтожению.

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