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09:47, 28 марта 2025Россия

В РПЦ сравнили детей со щенками

Протоиерей Ткачев сравнил детей с щенками и обвинил родителей в мягкости
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев сравнил детей со щенками и обвинил российских родителей в излишней мягкости. Его заявление приводит «Блокнот».

По мнению священника, родители сейчас неправильно воспитывают своих детей. Особенную вину в этом он возложил на матерей.

«Вы все сладкое пихаете в рот своим щенкам, которые потом вырастают в собак и загрызают вас», — заявил Ткачев во время очередной проповеди.

Он уверен, что чрезмерная забота и отсутствие моральных ориентиров приводят к тому, что молодежь скатывается в пороки — наркоманию, распущенность, психические расстройства, а в конечном итоге — к самоуничтожению.

До этого Ткачев рассказал, что отказывающиеся заводить больше одного ребенка россияне подобны развратным грызунам.

Ответственность за сложившуюся тенденцию Ткачев возложил на мужчин.

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