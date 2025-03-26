В РПЦ назвали большинство россиян развратными сусликами

Отказывающиеся заводить больше одного ребенка россияне подобны развратным грызунам, считает протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев. Своим видением демографического вопроса он поделился со студентами МГУ, запись беседы священнослужитель опубликовал в Rutube.
Семейную жизнь священник описал как вечную работу и ответственность. Семьи с одним ребенком он назвал «развратными сусликами», которые вступают в половую близость не ради деторождения.
Основную ответственность за существующее положение вещей Ткачев возложил на мужчин. «Потому что материнство внутри у женщины. (...) она все равно захочет рожать», — пояснил он.
Ранее Ткачев назвал удары ракетами HIMARS по территории России воздаянием за разврат. В РПЦ в ответ на это высказывание протоиерея напомнили о необходимости нести ответственность за свои слова.