В РПЦ ответили на слова протоиерея о наказании россиян за разврат ракетами HIMARS

Легойда о словах протоиерея: Медийные люди должны быть ответственны за сказанное

Известные люди, которые появляются в медийном поле, должны нести ответственность за сказанное. Об этом, комментируя слова протоиерея Андрея Ткачева, связавшего удары ракетами HIMARS по России с наказанием за разврат и аборты, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его цитирует РБК.

Представитель РПЦ назвал протоиерея очень талантливым, активным и медийным человеком, но при этом подчеркнул, что Ткачев иногда может эмоционально переходить ту грань, которую не нужно.

«Особенно это связано с подачей в современном медиапространстве информации, потому что, когда вы слышите несколько фраз, они могут производить шокирующее действие на слушателя, а когда вы смотрите контекст, то впечатление немножко меняется», — сказал Легойда.

Комментируя высказывание Ткачева, он добавил, что перед тем, как привести какой-либо яркий пример, нужно сто раз подумать и очень тщательно взвесить каждое слово.

В январе протоиерей Ткачев во время очередной проповеди заявил, что россияне сами виноваты в ударах ракетами HIMARS и Scalp-EG по российским городам — так, по его словам, Бог наказывает за аборты. По мнению протоиерея, все войны происходят из-за разврата, а выпущенные ракеты являются наказанием за совершенные грехи.