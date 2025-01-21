Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 21 января 2025Россия

В РПЦ ответили на слова протоиерея о наказании россиян за разврат ракетами HIMARS

Легойда о словах протоиерея: Медийные люди должны быть ответственны за сказанное
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Известные люди, которые появляются в медийном поле, должны нести ответственность за сказанное. Об этом, комментируя слова протоиерея Андрея Ткачева, связавшего удары ракетами HIMARS по России с наказанием за разврат и аборты, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, его цитирует РБК.

Представитель РПЦ назвал протоиерея очень талантливым, активным и медийным человеком, но при этом подчеркнул, что Ткачев иногда может эмоционально переходить ту грань, которую не нужно.

«Особенно это связано с подачей в современном медиапространстве информации, потому что, когда вы слышите несколько фраз, они могут производить шокирующее действие на слушателя, а когда вы смотрите контекст, то впечатление немножко меняется», — сказал Легойда.

Комментируя высказывание Ткачева, он добавил, что перед тем, как привести какой-либо яркий пример, нужно сто раз подумать и очень тщательно взвесить каждое слово.

В январе протоиерей Ткачев во время очередной проповеди заявил, что россияне сами виноваты в ударах ракетами HIMARS и Scalp-EG по российским городам — так, по его словам, Бог наказывает за аборты. По мнению протоиерея, все войны происходят из-за разврата, а выпущенные ракеты являются наказанием за совершенные грехи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Им придется сравнять счет». Трамп требует от союзников по НАТО больше тратить на Украину

      Власти атакованного ВСУ Смоленска опровергли сообщения об эвакуации

      Роботакси Tesla заметили с рулевым колесом

      Раскрыта суть обвинения в отношении дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина

      Залужный поделился подробностями конфликта между Генштабом ВСУ и руководством Украины

      Аферисты в сфере косметологии и медицины обманули 40 россиян на 30 миллионов рублей

      Россиянина приговорили к десяти годам колонии за изнасилование и разбой

      Россия нарастила закупки овощей из Китая до пятилетнего максимума

      В России захотели ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды

      Трамп принял одно решение по блокировке TikTok

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше