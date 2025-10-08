Культура
Раскрыты подробности об уходе рэпера Macan в армию

Mash: Рэпера Macan могут направить служить в элитный Семеновский полк
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan, вызвали в военкомат на 15 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, исполнитель сам пришел в призывной пункт на улице Яблочкова, прошел медкомиссию и теперь должен явиться в распределительный пункт. Отмечается, что Косолапова могут направить в элитный Семеновский полк, где на сегодняшний день служит известный российский актер Глеб Калюжный.

«У Macan категория годности А — это значит, что он может попасть хоть в ВДВ (воздушно-десантные войска — прим. «Ленты.ру»), хоть на флот», — говорится в сообщении. Канал пишет, что если артист выскажет пожелание по роду войск, военкомат может пойти ему навстречу.

Ранее Macan сообщил, что отправляется служить в армию. «Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате. Идем служить», — написал он.

До этого сообщалось, что Косолапов станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за этот год он проигнорировал не менее шести повесток.

