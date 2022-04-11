Еще в одном регионе на границе с Украиной ввели повышенные меры безопасности

В двух районах Краснодарского края ввели высокий уровень террористической угрозы

В двух районах Краснодарского края вводится желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Подписал распоряжение о введении желтого уровня террористической опасности с 20.00 11 апреля на территории Ейского и Щербиновского районов», — сообщил глава Кубани.

Он отметил, что с сегодняшнего дня в этих муниципалитетах усилят работу правоохранительных органов. Кроме того, Кондратьев призвал жителей быть более бдительными, а также при любых подозрительных ситуациях звонить в полицию.

Ранее аналогичные меры безопасности ввели в граничащей с Украиной Белгородской области. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков уточнил, что режим вводится на 15 суток — с 11 апреля до 25 апреля. Главы Брянской и Курской областей также ввели высокий уровень террористической угрозы.