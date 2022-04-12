В приграничном регионе России после взрыва сняли на видео 25-метровую воронку

В одном из сел Краснодарского края сняли на видео 25-метровую воронку от взрыва

В одном из сел приграничного региона России — Краснодарского края — местные жители сняли на видео воронку в земле, которая, по их словам, появилась после взрыва. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

«Только что ***. Хорошо хоть не в людей», — заявил автор видео.

Уточняется, что воронка диаметром 25 метров и глубиной пять метров образовалась в селе Шабельское. По данным канала, взрыв произошел из-за прилетевшего предположительно со стороны Украины снаряда. У пенсионерки, в чей огород он прилетел, повреждены две теплицы, стена сарая и крыша, пострадавших нет.

Село Шабельское расположено на берегу Таганрогского залива Азовского моря южнее границы с Донецкой народной республикой (ДНР). Ближайший к населенному пункту сухопутный участок находится в соседней Ростовской области. На противоположном берегу залива расположен украинский город Мариуполь, до которого по прямой примерно 70 километров.

1 апреля в Белгородской области после обстрела украинскими войсками загорелась нефтебаза. Утверждалось, что на территорию России на низкой высоте зашли два боевых вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали два сотрудника нефтебазы.